錠嵂百K輪躍台南將於4/21正統鹿耳門聖母廟正式登場，預計現場將有超過1,500位單車好手共襄甚舉。今年為輪躍台南第九年舉辦，由台灣保險經紀人龍頭─錠嵂保險經紀人贊助舉辦， 推出史無前例的春賽場。車界人士評論，如果說東岸有環花東365超級挑戰賽，那麼南部非「錠 嵂百K 輪躍台南」莫屬，相信這場賽事不論是職業或是業餘選手，都將是一場難忘的經典賽事。

輪躍台南的賽道分為30K、100K賽程，全程沿台南市行徑，路線相對其他競速賽事相對平穩 與輕鬆，使一般民眾也能輕鬆體驗該活動，現場更有專給孩童參與的push-bike與小騎士騎乘教育，讓全家大小都可以到現場同樂。

這次主辦的錠嵂保經過去為追求企業成長，激勵出員工的企圖與意志力，並推廣健康運動風 氣，即在公司內部成立藍鵲自行車隊。在環島過程中結合公益，將企業「共生、共養、共榮」， 與不分你我、相互支援的理念，傳達至所有環島車手的心中，創造出獨特的幫手制度。今年也與 衡山基金會攜手合作，為需要協助的身心障礙家庭募送物資，打造理想家園。錠嵂保險經紀人董事長李淑芬表示，錠嵂長期支持腳踏車與各式運動活動，如公司內部的單車環島已邁向第十 五屆，年年報名資格都供不應求。今年，除了自行車環島活動，我們更希望推廣運動對健康的重要性，因此與輪躍台南合作，盼能為推廣國內自行車的騎乘風氣貢獻一己之力，也同時將南台灣的美行銷出去。

近年來自行車風氣盛行，但不少民眾卻因苦無合適的保險而傷腦筋。對此，保險公司也別打造特殊運動傷害險。該險種針對特殊運動所導致的失能問題與醫療費用，提供保險保障。其主要保障範圍除涵蓋一般保險所除外的運動項目，如單車競速、馬術等運動，更提供含熱衰竭、中暑 等運動常見的運動傷害醫療保障。

錠嵂保經趙惠仙總經理表示，不少由運動所導致的傷害，都會 被保險公司列在旅平險、意外險的除外項目之中，民眾運動時若想獲得更確切的保障，建議可以考慮投保特定運動傷害險。趙惠仙也進一步表示，自己是三鐵的愛好者，每次比賽前也都會投保 特定運動傷害險，讓自己和家人對他的參賽更無後顧之憂。

(工商 )