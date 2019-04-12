中新社報導，大陸海關總署12日公佈的最新數據顯示，今年一季度大陸與「一帶一路」沿線國家和地區進出口總額達2兆元（人民幣，下同），同比增長7.8％，高於同期大陸外貿整體增速4.1個百分點。

其中，大陸對「一帶一路」沿線國家和地區出口1.12兆元，增長9.8％；進口8768.5億元，增長5.4％，均高於同期大陸出口和進口增速。

另據海關總署數據，一季度大陸與「一帶一路」沿線國家和地區進出口總額佔同期外貿總額的比重已達28.6％。其中，中俄雙邊貿易額同比增長9.8％，與沙烏地阿拉伯、埃及外貿總額增幅也均高達兩位數。

大陸海關總署新聞發言人李魁文在今天舉行的新聞發佈會上稱，大陸與「一帶一路」沿線國家的貿易合作潛力正在持續釋放，成為拉動中國外貿發展的新動力。從2013年該倡議提出以來，大陸與「一帶一路」沿線國家進出口貿易從2013年的6.5萬億元增長到2018年的8.4兆元，年均增長5.3％，高出同期中國整體外貿年均增速1.9個百分點。

大陸商務部部長鍾山此前表示，今後將加強與「一帶一路 」沿線國家和地區合作，為外貿企業減輕負擔，穩定外貿規模。

(中時 )