旅美大陸學者李毅今晨被限令離台，陸委會主委陳明通12日表示這是在總統及行政院長指示下，政府「事先防範，迅速處理」，但此例一開，是否真能達到維護國安的目的，還是反而傷害了台灣引以為傲的言論自由，甚至對未來兩岸學術交流均有不利影響，值得商榷。

首先，李毅接受媒體採訪時表示「對演講和遊行都不知情」，但根據兩岸條例第18條，「內政部移民署於強制大陸地區人民出境前，應給予陳述意見之機會」，結果讓李毅立即出境，是否有違反規定之虞？

再者，內政部稱李毅申請來台觀光，「卻在入境後從事與許可目的不符的活動」，如且不論他尚無演講也沒遊行之實，只是陳明通口中的「事先防範」，何以陳主委又提「我方早知道對方（持）武統論，這不為台灣社會所容」？他被強制出境的理由，到底是因為他過去曾經闡述過武統論，還是認為他此行與觀光目的不符。如果是前者，那到底闡述類似理念的大陸學者、人士以後能不能入境台灣？如果是後者，扯到他的「武統論」，豈不與強制出境理由無關？

最後，當媒體追問，未來類似李毅的大陸學者來台，是否都會比照辦理禁止入境，陳明通卻回「case by case」（依個案處理）。討論、闡述一國兩制或武統論的學者來台灣，究竟如何影響了中華民國的國家安全，如何成為了行政院長蘇貞昌口中的「恐怖分子」；以及陳明通所謂的「case by case」是怎樣的標準，目前也都令人一頭霧水，這次大張旗鼓把一位大陸學者「趕出國門」，接下來在民進黨執政下，大陸學者申請來台交流的阻力，恐怕又會再更添一層。

(旺報 )