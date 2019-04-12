「開飯川食堂」新菜〈金湯燉肥牛〉因有清香藤椒油提味，味道更吸引人。（圖／開飯川食堂）

「涮嘴爆雙鮮」離火前拌上藤椒油增味。（圖／開飯川食堂）

饗賓餐旅集團總經理陳毅航表示，饗賓已啟動「１０大建設」，為集團在２０２６年前達收百億元規模蹲馬步打底。（圖／姚舜）

為問鼎「全台最佳餐飲集團」寶座，已請專業會計團隊和券商輔導朝IPO目標邁進的饗賓餐旅集團陳毅航今（12)日表示，饗賓餐旅已正式啟動集團「食材」與「人才」升級計畫，並自今年起全面推動「饗賓10大建設」，目標2026年時集團營收達百億元。陳毅航並表示，「俟萬事俱備後，公司再上市不遲」。

「饗賓10大建設」的內容包括：1.精實人力培訓、優質薪資，2.制訂目標導向的激勵制度，3.明確的考核機制，4.創辦饗賓學院，5.上下游全面整合供應鏈，6.精準的物料管理系統，7.建立會員系統，8.打造自媒體有效與目標市場溝通，9.建立品質卓越系統，10.獲利改善系統。

陳毅航表示，饗賓建立的i-EAT會員系統預計今年7月上線，而在嘉義斥資5億元購入嘉義馬稠後工業區1.5萬坪土地建置「饗青市集」，預計再投資5億元分3期開發為集團農產食材集貨與前處理中心，第一期工程投資1億元，預計明年下半年啟用。另外在桃園青埔斥資5億元（含土地成本）、占地千坪建置的人才培育中心「饗賓學院」，預計2022年完工啟用。

為徵材與留才，陳毅航表示饗賓已著手規畫改善員工新薪資架構，希望將起薪從27至28K提升至30K。

為擴大搶攻外食餐飲商機，繼「饗食天堂」與「饗饗」之後，饗賓餐旅集團並已再創「旭集」大型日式自助餐品牌，開在台北信義區A13大遠百的首家「旭集」Buffet餐廳占地350坪，預計年底前開幕營運，是饗賓繼在微風信義46樓開出「饗饗」高檔自家餐廳之後，在信義區開出的第2個Buffet據點。

而為因應餐飲市場M型化發展，饗賓餐旅事業董事長陳啟昌透露，除了自助百匯餐廳與異國主題餐廳外，饗賓亦積極著手規畫台菜料理餐廳與主攻巷弄與街頭美食的平價庶民餐廳，目標明（2020）年開店。

目前，饗繽餐旅集團旗下共有6個餐飲品牌，全台共有38個連鎖據點，其中包括：「饗食天堂」10家、「饗饗」1家、「果然匯」3家、「開飯川食堂」18家、「朵頤牛排」2家，以及「饗泰多」4家，去年營收32億元，預計今年展出3家新店後，營收可望上看35億元。

饗賓餐旅的營運規模與營收實已具備上市櫃條件，惟陳毅航強調，「馬步蹲得穩才有續航力」，所以公司不急著上市櫃。

饗賓餐旅旗下「饗食天堂」大型自助百匯餐廳目標全台已有10家連鎖據點，因應市場愈來愈多新運加入競爭，饗賓餐旅已著手規畫預計在2020年於高雄義享天地，打造坪數達560坪的新一代「饗食天堂6.0」超大型旗艦店測試市場水溫，陳毅航表示，若市場反應良好，饗賓將陸續將推動「饗食天堂」內裝升級。

而為了強化旗下各餐飲品牌餐食品味與品質競爭力，饗賓餐旅並於今（12）日宣布旗下「開飯川食堂」攜手中國大陸最大的藤椒油生產商「ㄠ麻子」，合作打造「藤椒風味菜」等新菜色，新菜式預計於5月中旬在「開飯川食堂」全面出菜。

(工商 )