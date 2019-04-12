反核食公投意見發表會去（2018）年11月3日舉行，根據中央社報導，陳吉仲當時說，「民眾應試想，若反核食公投通過，日本到世界貿易組織（WTO）對台灣提起訴訟，我們會不會贏？日本對韓國提起訴訟，韓國已經敗訴了。」（圖／中選會提供）

南韓禁日本福島等8縣水產品進口，日本向世界貿易組織（WTO）控告南韓的終判出爐，南韓獲得勝訴！將繼續禁止福島水產品進口。

回顧去（2018）年反核食公投曾在11月3日舉行意見發表會，當時農委會副主委陳吉仲曾說，若日本到世界貿易組織（WTO）對台灣提起訴訟，「我們會不會贏？」陳吉仲還強調，日本對韓國提起訴訟，韓國已經敗訴了。

根據中央社報導，南韓政府禁日本福島等8縣水產品進口，被日本告上世界貿易組織（WTO），去（2018）年2月南韓被判敗訴後再提上訴，今（2019）年4月11日審議結果出爐，南韓獲得勝訴，將繼續禁止福島水產品進口。

2011年福島第一核電廠發生核災後，南韓自2013年起禁止進口青森、岩手、宮城、福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等8縣所有水產品及加工水產品。

台灣在2011年3月25日起禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口，日本曾揚言不排除向WTO提告台灣。

日本政府2015年於WTO提告南韓，認為南韓管制日本水產品的作法不當。去（2018）年2月WTO小委員會的審議（相當於一審）支持日本的訴求，要求南韓要更正。

但南韓不服，向WTO上級委員會提出上訴。今（2019）年11日相當於二審結果的WTO報告出爐，認為WTO小委員會判斷有誤，撤銷小委員會的判斷，實質上就是日本敗訴。

南韓政府表示，經過此次裁定，南韓將繼續禁止福島附近8個縣出產的28種水產品進口。

回顧去年11月3日舉行的反核食公投意見發表會，中央社當時報導，農委會副主委陳吉仲說，日本食品應專業討論，台灣輻射檢驗標準高於國際，可確保安全。針對日本食品，政府絕對可以做到百分百安全。

據報導，陳吉仲當時也表示，民眾應試想，若反核食公投通過，日本到世界貿易組織（WTO）對台灣提起訴訟，「我們會不會贏？」日本對韓國提起訴訟，韓國已經敗訴了。

不過，今（12）日傳出日本向世界貿易組織（WTO）控告南韓的終判出爐，南韓獲得勝訴，將繼續禁止日本福島水產品進口。

(中時電子報)