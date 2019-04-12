「不怕貨比貨，就怕不識貨」，台南關廟鳳梨名聞遐邇，厝邊的山上區也不遑多讓，主打台農16號「甜蜜蜜」，纖維更少、果肉更細緻，行銷台北打響名號，在今年水果普遍爆量，價格波動大的前提下，「甜蜜蜜」拍賣價1公斤仍有20至25元行情。

為了讓全台更多消費者了解山上區出產的鳳梨鮮甜滋味，山上區農會將在4月23至24日前進樹林農會、板橋農會行銷甜蜜蜜，包括柳營、麻豆、六甲、新市、後壁、學甲、鹽水、左鎮等農會也都將共襄盛舉，組隊北上行銷優質農特產品。

台南市長黃偉哲特別到場讚聲，如數家珍地向大家介紹各區特色農產品，用行動表達市府的重農政策。黃偉哲說，台南堪稱是全台灣農業產值數一數二的城市，許多農畜產品行銷也是全台灣第一，台南要把優質農產品行銷出去，除了打全國盃以外，更要打亞洲盃、世界盃。

山上區農會總幹事許弘霖指出，山上區鳳梨面積約300多公頃，8成以上栽種台農16號「甜蜜蜜」，僅2成栽種金鑽，與關廟廣植金鑽鳳梨做出市場區隔，不過也因數量少，目前都以內銷市場為主，並未外銷。

台南市政府農業局表示，今年受暖冬影響，全台鳳梨產期較往年提早2、3週，台南產季因此與嘉義重疊，市場上鳳梨產量變多，不過，台南鳳梨向來在市場銷售具競爭力，並無滯銷情形，目前市場批發均價為每公斤22.8元，較上周21.2元還增加7％。

許弘霖說，甜蜜蜜過去16年來都往台北推廣行銷，早已建立市場口碑，今年受到去年沒有颱風、暖冬緣故，整體產量增加，批發拍賣每公斤20至25元左右，雖然不比往年最高行情每公斤30元，不過，價格甚至比金鑽更好。

農業局指出，目前台南鳳梨已採收約5成，外銷也持續進行中，截至4月11日今年全台鳳梨外銷量為2萬2611噸，較去年同期1萬0406噸，增加117％，外銷量持續增加。另市府與外貿協會也辦理多場次貿易洽談會，並與全聯通路商合作採購鳳梨並推出台南周活動，全力行銷台南農產品。

(中時 )