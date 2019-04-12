41歲日本女星菊川怜曾演出電影《大奧》、《哥吉拉 最後戰役》，2017年她閃電嫁給大她9歲，身家高達200億日圓（約55億台幣）的富商男友穐田譽輝，怎知隔周穐田譽輝就被起底私生活混亂，曾劈腿兩女，還有4位私生子，夫妻倆也因此傳出冷戰，兩年過去，菊川怜今宣布產下一個孩子，順利當媽，讓網友相當驚訝。

穐田譽輝2年前被八卦周刊起底種種「黑歷史」，傳有過一段婚姻的他當時和一名高三女學生過從甚密，得知女方懷孕後，只付了100萬日幣（約27萬台幣）便搞失蹤，後來還曾劈腿二女，和兩位女友陸續生下3個小孩，算算總計有4位私生子。

穐田譽輝的私生子傳聞爆發後，菊川怜第一時間透過公司回應早就知道，但新婚4個月後，菊川怜又被爆和老公處於分居狀態。今菊川怜突然透過事務所發表當媽喜訊，說：「我菊川怜，在櫻花開滿的季節生了寶寶，看著我家健康的孩子，覺得無比幸福」，但對於寶寶性別與出生日期沒多做說明，引發外界熱議。

(中時電子報)