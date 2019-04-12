現代科學證明，大蒜中的蒜素不但可以消炎殺菌，也能降低膽固醇。台大食科所的研究顯示，大蒜只要一天一瓣，降膽固醇效果就很好。

大蒜是明星食材

台灣營養基金會執行長吳映蓉在專欄表示，大蒜中的「蒜素」對多種球菌、桿菌和病毒等有很強的抑制，而且也具有抗發炎效果，好處多多：

1.具有防癌功效

大蒜中的有機硫化物─「蒜素」、「艾喬恩」及類黃酮素─「楊梅素」、「檞皮素」、「芹菜素」、「豆香素」等個個都是抗癌高手。

2.阻斷致癌物生成

大蒜中的「香豆素」能夠「抓住」如香腸或臘肉中的保色劑--硝酸鹽，讓硝酸鹽沒有機會變身成致癌性極強的「亞硝酸胺」，能阻止胃癌的發生。

3.預防心血管疾病

大蒜中的「蒜素」、「艾喬恩」能抑制血小板凝集，而且「艾喬恩」本身也能抑制膽固醇的合成，其他存在於大蒜中的類黃酮素也能抑制血管中的膽固醇氧化「卡」血管。因此，大蒜是預防血管硬化、中風，保護心血管的優良食物。

4.預防胃潰瘍

大蒜中的「蒜素」能抑制「幽門桿菌」的生長，而「幽門桿菌」是誘發胃潰瘍的元凶之一。

5.維持血糖穩定

大蒜中「楊梅素」的含量相當高，「楊梅素」是降血糖非常重要的植物化學物質，因此，若想要降血糖的人可以多吃一些「煮熟」的大蒜，因生的大蒜太辣不可太多。

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哪些人不能吃

生大蒜與熟大蒜作用不同，生大蒜辣素多，刺激性強，不但容易刺激胃酸分泌，也會加強發炎反應，因此胃發炎、喉嚨痛、痔瘡、眼睛紅、長青春痘等體質容易上火的人，不宜生吃大蒜，以免加重病情。

吳明珠醫師也提醒，台灣氣候濕熱，多吃大蒜容易長紅疹，嗜蒜族要適可而止。

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(中時電子報)