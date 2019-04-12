看好彰化房市發展潛力，台中建商爭相插旗彰化推案。其中，寶鴻建設今年在中部三案齊發，首度跨出台中市區、插旗彰化市推案，在2,700坪自辦重劃區基地上、規劃百戶莊園別墅「寶鴻精誠」，總價從1,188萬元起，可說是彰化市區近年來最大的別墅造鎮案！

寶鴻建設總經理陳明仁表示，今年4月即將開案的彰化「寶鴻精誠」案、台中美術園道的「大白」案，還有以年輕族群為主要客群的「台灣大道VS公益路」案，三案總銷達40億元，產品規劃多元，從透天厝到30坪3房產品，提供不同需求的購屋者、可以有更多樣化的選擇性。

在台中深耕15年的寶鴻建設，近年規劃推出的建案，具有統一的「獨特風格」，那就是「別出心栽、精彩有趣」，包括2016年台中西區「清美大廈」、2017年台中東區的「景美大廈」，以及2017年先建後售的台中西區「大白」案。

陳明仁感性的說，好的房子不一定要高總價，寶鴻希望讓年輕人選擇「好住」且「買的起」的好宅，而不是一昧追求豪宅，產品規劃種類要多元，有符合退休群高齡宅、透天型住宅，無論年輕人成家、或三房低總價的換屋產品，都可以輕鬆買的起。

陳明仁在談起寶鴻首度跨足彰化市推案時表示，寶鴻與規劃全台第一座太陽能火車站的金獎建築師呂麗純、攜手打造101戶莊園別墅案「寶鴻精誠」，導入台中高規格建築工藝、走歐式經典別墅風格；「寶鴻精誠」基地面積廣達2,700坪，由於地點鄰近國道一號交流道，開車到台中市僅約15-20分鐘。

「寶鴻精誠」位於彰化市中華西路，鄰近精誠中學特區，近距離享有四大商圈的便利璀璨；地坪從20-46坪、建坪從47-65坪，產品規劃為前院停車及新加坡式等透天別墅，樓高三層半、戶戶可停車；廣告預約戶1,188萬元。 至於台灣大道VS公益路建案，力邀「大白」建築師王銘鴻規劃中，預計2019年第三季推出銷售；目前全案規劃30坪、3房，總戶數84戶+3戶店面，總銷約13億元，鎖定台中首購年輕族群，落實年輕人買的起「好房」的理念。陳明仁表示，台中房地產市場近期頻推二房產品，此案位居交通要道，而產品規劃3房，期望吸引年輕首購族的青睞。

(工商 )