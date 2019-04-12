電機大廠永大機電18日將召開股東臨時會全面改選6席一般董事、3席獨董，經濟部投審會今（12）日核准，日本日立製作所以每股新台幣65元公開收購永大股權案，有利於日立與永大董事長許瑞鈞為首公司派結盟，爭取外資支持，保住經營主導權。

外資這幾年持有永大股權約50.4％，其中日立製作所與其關係企業合計持股近11.7％，匯豐託管UT公園景觀及花旗銀行受託保管蘭花企業公司投資專戶，兩外資合計持股11.41％，扣除這部分，目前具有投票權外資約有15％～17％，永大公司派與日立結盟，對戰寶佳集團副董事長林家宏與永大中國總經理許作名合作的市場派，只要獲外資青睞，就能在股東臨時會勝出。

隨著股東臨時會倒數不到一週，雙方人馬相互較勁，頻頻擦出新火花。日立宣布，台灣經濟部投資審議委員會12日網站公告，日立已取得本次公開收購成就條件之一的台灣經濟部投資審議委員會的投資許可。就本次公開收購條件相關之主管機關核准或申報，僅待台灣公平交易委員會作成不禁止結合之決定。

日立表示，日立對全體永大股東，提出最具吸引力的收購價格新台幣65元，呼籲永大股東於本月22日公開收購截止日之前踴躍參與應賣，日立並將全數購買此次響應公開收購的所有股份，希望將永大變成日立全資子公司。日立希望透過本次公開收購，繼續深化與永大機電50年來的合作關係，擴大在中國大陸和亞洲的事業，加速產品和服務的全球化。

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