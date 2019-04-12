ORIS近幾年積極關心地球環保、動物保育和海洋水資源等議題，在眾多瑞士腕表當中獨樹一幟。今年ORIS在巴塞爾表展（BASELWORLD)一口氣發表三款環保公益腕表，透過環保、愛海洋的理念與潛水運動愛好者溝通，不僅成功形塑經典潛水表款的產品特色，也強化品牌的公益色彩。
★ORIS Aquis Relief日期表 關心水資源
ORIS贊助海洋保育和水資源的維護向來不遺餘力，今年也不例外，將在今年夏天贊助水資源探險家Ernst Bromeis推動「藍色奇蹟」計畫，屆時他將佩戴ORIS Aquis Relief日期表泳渡俄國貝加爾湖，該湖是世界上最大、最深的淡水湖，全長共800公里，藉此呼籲世人對水資源和生態保育的重視。
★ORIS潔淨海洋限量表 關心海洋垃圾問題
熱愛潛水運動的潛客對於海洋垃圾應該不陌生，對於海洋垃圾問題也更有感觸。據聯合國環境規劃署的統計，每年有超過800萬頓的塑料流入海洋，而且情況日益嚴重，這也讓ORIS開始重視海洋飄浮垃圾的問題。
今年BASEL表展上，ORIS宣布將與太平洋垃圾篩選組織（Pacific Garbage Screening）合作，致力於海洋垃圾清運計畫，並推出一款潔淨海洋限量表，表底蓋的彩色塑料片是用回收PET塑料製成，此外ORIS更將全球各地舉辦淨灘公益活動，真正付諸行動，為潔淨海洋盡心力。
★ORIS大堡礁限量表Ⅲ 復育珊瑚三年有成
ORIS於2016年即贊助澳洲「復甦瑚瑚礁基金會」，在澳洲凱恩斯的翡翠島進行珊瑚礁復育計畫，去年ORIS更在島外安裝一座珊瑚樹，希望能為大堡礁珊瑚白化問題盡心力。今年ORIS再度與基金會合作推出大堡礁限量表Ⅲ，全球限量2000只。
(中時 )
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