新北市交通局今（12日）再度實地會勘決定利用台64線快速道路高架橋下方空間作為機車、自行車停車場，並設置Youbike租借站。（葉書宏翻攝）

捷運景安站為中和區重要交通轉運站，交通量大，景安站前人行道空間不足，周邊停車位一位難求；新北市交通局今（12日）再度實地會勘決定利用台64線快速道路高架橋下方空間作為機車、自行車停車場，並設置Youbike租借站，同時與國有財產署協調，將於景安站旁景平路442號旁國有地闢建機車停車場，共將可提供350餘格機車停車位，並配合實施機車退出騎樓，打造以人為本的安全、舒適交通環境。

為改善捷運景安站交通環境，交通局開會多次檢討，交通局長鍾鳴時率交工科、停營科、運管科、綜規科、停管科會同新北捷運局、台北市捷運工程局第一區工程處共同實地會勘。

鍾鳴時表示，捷運環狀線將於今年年底通車，交通局早己全面檢視沿線各站的停車供需、行人步行系統、公車停靠區與計程車招呼站等交通設施及改善，其中捷運景安站進出人次平均每天達4萬8000人次，加上環狀線在景安站與中和新蘆線交會，進出使用人次勢必大幅增加，今天會勘決定利用台64線快速道路高架橋下方空間分別作為機車、自行車停車場，並將設置Youbike租借站，預計在今年10月底完成。

為紓解機車停車需求，交通局經與國產署協調景平路442號旁的國有土地，國產署同意將該地規畫作為機車停車場，可提供156格機車免費停車位，交通局預計今年8月底完成舖面整理、停車場指引牌、停車位配置和進出動線規畫，趕在環狀線通車前啟用。

另外，市容景觀也是交通環境改造重點，鍾鳴時表示，交通號誌線將全面下地，並配合機車停車場的闢建，景安站周邊將實施機車退出騎樓措施，他強調交通改善將由過去的以車為主，改為以人為本，不只要讓行人通行，更要有安全、舒適的交通環境。

(中時 )