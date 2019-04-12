成軍4年有成 中市西屯勇奪少年盃冠軍 20:532019/04/12 中時電子報 李弘斌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中市西屯國小足球隊成軍4年，今年勇奪少年盃四年級男童組冠軍。（家長提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全國少年盃足賽在花蓮熱戰，四年級男童組中市西屯國小12日先以4比0擊退北市天母國小，決賽再以2比0完封新北新市國小，拿下該校足球隊成軍4年以來的首座全國冠軍。 西屯由總教練廖翊荃領軍，去年少年盃就已打入四年級組4強，今年更上層樓並一舉奪冠。可惜西屯六年級代表隊在8強與國安國小1比1打入PK戰，不幸以1比3落敗，無緣4強。 西屯國小四年級代表隊隊長洪錠江。（家長提供） (中時電子報) #少年盃足球賽 #中市西屯國小 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉市鞦韆節 少年勇士7連霸 04:102019/04/08 畢業44載 新化國小同窗再聚首 04:102019/04/08 北市中小學藝術才能班招生 10日報名開跑 14:492019/04/08 同安國小「STEAM菜園」種蕎麥 學童從產地餐桌看世界 01:212019/04/09 MLB》沒工作 前紅襪終結者婉拒出席領戒 06:212019/04/09 詐團吸車手年輕化 警破「少年團」 15:112019/04/09 保德信青少年志工菁英獎出爐 曉明女中黃凱玟獲全國菁英獎 17:422019/04/09 惡狼性侵國中少女 親友私刑辣椒水噴下體 13:382019/04/10 青少年志工菁英4000名競逐 彰縣3人勝出 19:312019/04/11 海星高中葉欣、劉丹華獲全國菁英獎 17:242019/04/12 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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