全國少年盃足賽在花蓮熱戰，四年級男童組中市西屯國小12日先以4比0擊退北市天母國小，決賽再以2比0完封新北新市國小，拿下該校足球隊成軍4年以來的首座全國冠軍。

西屯由總教練廖翊荃領軍，去年少年盃就已打入四年級組4強，今年更上層樓並一舉奪冠。可惜西屯六年級代表隊在8強與國安國小1比1打入PK戰，不幸以1比3落敗，無緣4強。

西屯國小四年級代表隊隊長洪錠江。（家長提供）

(中時電子報)