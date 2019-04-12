由台灣教會公報社委託連得堂製作專屬經文煎餅。（曹婷婷翻攝）

百年老店連得堂餅舖與同樣擁有百年歷史、前身為聚珍堂的台灣教會公報社，激盪新文創火花！兩家百年老店近日聯名推出限量經文煎餅「吃比瘦更有福」等3款結合在地美食文化與信仰生活，「吃比瘦更有福」打中不少人心坎，直呼心有戚戚。

聖經「設筵滿屋，大家相爭， 不如有塊乾餅，大家相安。」台灣教會公報社從餅乾發現創意，攜手知名煎餅老店把「吃比瘦更有福」經文煎餅結合在地美食文化與信仰生活，享用小點也能讓身心靈獲得滋潤與飽足。

一直深受在地人與遊客喜愛的連得堂餅舖，秉持「一次做好一件事」的精神，以古董級圓形烤爐每天現場手工烘烤煎餅，產量有限，就算是遠道而來的客人，每人當場限購2包，即使預約訂購，往往需要等待6個月以上，可謂夢幻逸品小點心。

有感於「聚珍堂」與「連得堂」同樣擁有悠久歷史及深刻信念，開啟雙方合作契機。由台灣教會公報社委託連得堂製作專屬經文煎餅，在手工煎餅上烙印簡短經文，包括「喜樂的心乃是良藥」「愛是永不止息」「施比受更有福」3款字樣，每盒6片（3組各2片）包裝成小型禮盒販售。

台灣教會公報社營業部強調，因連得堂每天生產數量有限，「吃比瘦更有福」經文煎餅只在台南門市限定發售，每週限量100盒、每人每天限購5盒，暫時無法接受預約，必須親臨台南門市才能購買，歡迎民眾到台南遊玩時順道光臨公報社。

(中時 )