印尼驚傳規模6.8地震 海嘯警報發布 21:052019/04/12 中時電子報 林毅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 印尼蘇拉威西島發生規模6.8地震，這也是當地7個月以來第二次大地震 (圖／Google Map) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 位在印尼的蘇拉威西島在今天(12日)發生規模6.8地震，根據美國地質調查所(USGS)指出，震央位於哥羅塔洛省（Gorontalo）南方280公里，地震深度17.5公里，屬於淺層地震。 USGS表示，地震發生時測得當下規模為7.0，後下修為6.8。而這也是蘇拉威西島短短7個月間第二次發生大地震，就在去年9月28日時，蘇拉威西島也曾發生規模7.5大地震，當時造成萬人傷亡、5000多人失蹤。 (中時電子報) #地震 #印尼 #蘇拉威西島 也許您會感興趣 推薦閱讀 公股行庫大地震 藍委批財長淪跑腿 12:512019/04/08 參考日本！地震震度變10級 網友想到這些問題… 19:242019/04/08 《基金》台債券ETF規模超車股票ETF，75％聚焦美債 11:082019/04/09 2019年A股公司淨減持規模創四年新高 21:542019/04/09 23：13花蓮規模5地震 民眾驚醒：嚇得我逃下床 23:292019/04/09 嚇壞!花蓮深夜地震搖幌長達5秒 00:132019/04/10 減稅促消費 為陸全年經濟打底 04:092019/04/10 隔一年花蓮地震又餘震 網：抖整晚 07:172019/04/10 花蓮4連震 氣象局：2次是去年0206的餘震 09:432019/04/10 地震頻傳 徐榛蔚：花蓮一切安好 20:082019/04/10 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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