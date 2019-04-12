位在印尼的蘇拉威西島在今天(12日)發生規模6.8地震，根據美國地質調查所(USGS)指出，震央位於哥羅塔洛省（Gorontalo）南方280公里，地震深度17.5公里，屬於淺層地震。

USGS表示，地震發生時測得當下規模為7.0，後下修為6.8。而這也是蘇拉威西島短短7個月間第二次發生大地震，就在去年9月28日時，蘇拉威西島也曾發生規模7.5大地震，當時造成萬人傷亡、5000多人失蹤。

(中時電子報)