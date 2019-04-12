國會政黨聯盟黨主席悟覺妙天今（12）日簽署了由以核養綠發起人黃士修發起的重啟核四公投，同意核四啟封商轉發電，另外，雖然核能減煤公投還需要補件，才能確立提案通過，悟覺妙天主席也同步簽署了核能減煤公投案連署委任書。

悟覺妙天表示，核能便宜又好用，如果擔心安全問題，應該像瓦斯一樣，做好相關安全規範，而不是用意識形態來一味阻擋。重啟核四以及核能減煤是很好的主張，也是改變台灣命運的一步，國會黨將全力來支持，接下來國會黨在全台各地的演講，以及招募黨員活動中，都會搭配推動連署。

黃士修今天親自來到國會黨黨部，邀請悟覺妙天連署。黃士修是國會黨It’s Now or Never系列演講的講者之一，在演講中，他破解了核廢料無法處理、以及核四是「拼裝車」的流言，深獲認同。這次的兩項公投，是因應去年以核養綠公投通過後，政府仍持續廢核政策不變，罔顧有接近六百萬、相當於六成的選民希望政府檢討廢核政策的事實。黃士修於悟覺妙天簽完連署書後特別表達感謝之意，認為這是「一起改變國家，讓台灣民主變得更好」之舉。

除了要求核四啟封商轉發電，核能減煤公投要求：立法院應制訂包含究責機制之核能減煤專法，使2030年以前核能發電比例不得低於燃煤發電。

(中時 )