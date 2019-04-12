新華社報導，陸日韓自貿區第15輪談判首席談判代表會議12日在東京舉行。大陸商務部部長助理李成鋼與日本外務省國際貿易和經濟特命全權大使香川剛廣、韓國產業通商資源部部長助理呂翰九分別率代表團與會。三方就貨物貿易、服務貿易、投資、規則等議題交換意見，並取得積極進展。

本輪談判是三方達成全面提速談判共識後的首輪談判。三方舉行了首席談判代表會議、司局級磋商和13個具體議題的分組會議，就相關議題談判推進的方法、路徑達成積極共識，明確了下一步工作安排。

三方一致同意，在三方共同參與的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）已取得共識的基礎上，進一步提高貿易和投資自由化水平，納入高標準規則，打造RCEP＋的自貿協定。

陸日韓自貿區談判于2012年11月啟動，致力於達成一份全面、高水平、互惠的自貿協定，是大陸參與的經濟體量最大、佔大陸外貿比重最高的自貿區談判之一。

另據日本共同社報導，日陸韓自由貿易協定（FTA）談判工作層面會議12日在東京閉幕。各方就農產品和工業製品關稅下調、知識產權及電子商務（EC）等規則領域展開了磋商。日方出席的外務省首席代表香川剛廣評價稱，「就向前推進而言，此次會議內容很充實」。據悉下次會議定於年內在韓國舉行。

大陸約佔日本貿易總額的21％，是日本最大的貿易夥伴。韓國約佔6％，位居第三。日韓關係因原被征勞工等問題出現惡化，日本政府希望通過FTA擴大貿易和投資，推動兩國關係實現改善。

除日陸韓FTA外，三國還就東盟、印度、澳大利亞等16國參加的東亞區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）持續展開談判。將優先推動RCEP，力爭年內談妥。

香川稱，「（日陸韓FTA）至少要拿出高於RCEP的成果」，表示計劃使關稅及規則領域的內容超過RCEP。

(中時 )