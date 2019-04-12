安寧病房內，新郎為癌末妻套上戒指。他堅定的說，「我要陪妳到最後一刻」；當新娘吃力的要幫新郎回戴戒指時，新郎不捨的說「不用掛也沒關係，我殘障跑不掉」。

台東榮民醫院安寧病房今天下午舉辦一場婚禮，男女主角兩人相識14年，但一直未辦理結婚，今年初新娘診斷出罹患胃癌末期且已擴散至腹膜等器官，她拒絕侵入性治療，不施行維生醫療，3月27日轉入台東榮民醫院安寧病房。林永安為了回報答女主角這份情，希望醫院幫他們舉辦婚禮給她一個「妻子」名分，。

今天下午工作人員幫新郎理頭髮，林永安望著病床上的新娘說，「我10幾年前在台北理頭髮認識了她，她當時是個理髮師，現在躺在床上，不能幫我理髮了」。

另一名工作人員則幫躺在病床上的新娘略施脂粉。這對新人都指定要穿紅色的禮服，他們要大吉大利。工作人員推著坐在輪椅上的新娘進入簡易禮堂時，黃英美激動的說「感恩、感恩，很感你們的幫忙」。

主婚人趙建綱院長問新郎，「你願意接受黃英美成為你的妻子嗎」。林永安激動的說，「我願意，不管是生是死，我都願意陪她到最後一刻」。2人隨後互相幫對方戴上戒指，象徵2人牢牢套緊，黃英美吃力地拿起戒指，林永安心疼的說「好了，妳不用幫我戴戒指，我腳殘障，跑不掉，妳放心」。2人接吻，在大家祝福下完成婚禮。

林永安說，兩人14年前認識，之前各有一段婚姻，認識一個星期後，他帶女友回家，女友看到癱瘓的父親，立即幫父親洗澡，讓他很感動「她是這麼善良」。這14年來，無怨無悔陪著他，應該給她一個名分，「謝謝她陪我走過這些年」。

(中時電子報)