影帝托尼瑟維洛擁20歲嫩模回春。（海鵬提供）

義大利「三金影帝」托尼瑟維洛（Toni Servillo），在新片《上流世界》扮起富可敵國的政治狂人，不僅靠賄賂坐上總理大位，更師法美國總統川普，擺出目中無人的高傲姿態。瑟維洛在這部耗資6.3億台幣拍攝的電影中，除坐享大權在握、人人攀炎附势的地位，更成天在豪宅大開派對狂歡、縱情聲色，左擁右抱比他年輕40歲的性感嫩模，場面讓人看得直噴鼻血，連瑟維洛自己都開玩笑說「好怕心臟hold不住」！

托尼瑟維洛33歲才跨足影壇，當上銀幕新鮮人。卻在幾年之間，靠著精湛演技，迅速稱霸義大利影壇，橫掃義大利「金像獎」、「金球獎」以及「國家影協獎」三座指標性大獎，也因此獲名導保羅索倫提諾（Paolo Sorrentino）力邀主演電影《絕美之城》。《上流世界》是托尼瑟維洛五度與導演索倫提諾合作，飾演私生活備受爭議的義大利前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi），片中一場場紙醉金迷的慾望派對，不僅刻劃了貝盧斯科尼備受爭議的縱慾人生，更道出人們對慾望、財富的無盡渴望。

為演出這個集金權於一身的角色做足功課，他不僅大量閱讀前總理貝盧斯科尼的資料，更拿美國總統川普當作學習對象，每天24小時緊盯川普新聞，全方位臨摹他一舉一動、一顰一笑，甚至連他那目中無人的高傲眼神都模仿得維妙維肖。最誇張的是，瑟維洛竟連川普心情鬱卒時，會不自覺抿嘴的小動作都加進戲裡，宛如變色龍般演出。電影4月19日在台上映。

(中時 )