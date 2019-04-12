資深媒體人陳揮文。(本報系資料照)

彭文正主持政論節目《政經看民視》隨著民視前董事長郭倍宏的下台，近日被民視新任副董事長黃明展親口證實將收攤，名嘴陳揮文今日在廣播節目中談起此話題，更忍不住對彭文正被問起合約問題，有如文青般的回應，逗得哈哈大笑。

彭文正節目因為年燒8千萬、平均收視又僅有0.6，近日在民視常務董事會上被拿出來檢討，與昔日他誇口收視要破2的願景差很大。對此陳揮文直言收視率要破2真的很難，目前檯面上只有一個政論節目有辦法破2，但顯然不是彭文正的節目。陳揮文此話一出，網友們也一聽就懂，直指他口中能破2的政論節目就是平秀琳主持的中天《新聞深喉嚨》。

有傳郭倍宏當初是以「私人方式」與彭文正夫婦簽約，全公司除了郭倍宏與他的特助外，沒人知道彭文正夫婦主持費多高、節目合約多長？對此彭文正回應「合約是和全台灣關心台灣的人簽的」，一席話讓陳揮文忍不住笑噴，表示這種文青式調調在總統蔡英文文稿中常見，意義不大。

但陳揮文也強調不管彭文正主張台獨、批評蔡政府，都應該保證他的言論自由，只要在合情合理合法的範圍內，他的言論自由就該保障。

(中時電子報)