北京當局今年為了刺激大陸經濟成長，祭出許多減稅降費等措施，對此，美國投行傑富瑞（Jefferies）分析師認為，這些刺激經濟措施有望帶動大陸經濟成長，讓大陸今年國內生產毛額 (GDP) 年增率，有望超過陸官方設定的6.0%至6.5%目標區間。

大陸國務院總理李克強在上月第13屆全國人大二次會議，發表政府工作報告時指出，今年GDP 年增率目標為 6.0% 至 6.5% 區間，略低於去年的目標6.6%，表示今年大陸經濟可以預料和難以預料的風險挑戰更多更大，要做好打硬仗的充分準備。

李克強當時表示，為因應各種經濟風險，政府將實施減稅降費政策，製造業等稅率從16% 降至 13%，運輸、建築業稅率，從 10% 降至 9%，預估全年減稅降費規模，可達2 兆元人民幣。

對此，包括Laban Yu 在內等多名傑富瑞分析師，於最新的報告提及，受惠於北京當局祭出的減稅降費措施，2019 年中國大陸GDP 表現，有望突破官方預期，聲稱大陸經濟已經出現復甦現象。此外，美銀美林經濟學家 Ethan Harris也看好大陸經濟，根據3 月大陸製造業採購經理人指數 (PMI) 回升的表現來看，這是個關鍵訊號，官方也勢必會以一種將採取任何必要措施的態度，來支撐經濟成長，這對於中美貿易戰或是全球金融情勢，都會有改善。

大陸3 月製造業 PMI，從2月的49.2 升至 50.5，不僅回到枯榮值以上，也創下2012年以來最大的單月漲幅。對此，高盛分析師也認為，大陸2019年第一季經濟成長表現「令人放心」，預計北京當局會在短期內，鬆綁大陸房地產政策。

(中時電子報)