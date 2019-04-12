今年最受矚的超級英雄電影《復仇者聯盟：終局之戰》（《復4》），預售票12日在台販售，美麗華大直、信義威秀、新光影城、樂聲戲院等中午12點起可見至少超過200影迷排隊購票。國賓影城零點開放網路購票，網站和手機APP都當機1個半小時；美麗華影城網站同時湧入2700人，等到能夠順利登入系統時，好位幾乎全都賣光。

《復4》片長達3小時，國賓、威秀、喜滿客、星光、美麗華、總督等影城，配合片長加價10元到20元不等，但對影迷而言，搶得到票最重要。《復4》電影票預售不只在台灣造成瘋狂搶票現象，在北美預售也癱瘓Fandango、AMC、Atom等電影售票網，創下售票量比過去多5倍的驚人成績，全美首周末數千場全都客滿。粉絲全都想在第一時間搶先看，避免被其他人爆雷，亞洲地區除了台灣，香港、大陸、星馬都比北美早上映。

《復4》11日釋出39秒最新預告，旁白為美國隊長發表的戰前演說，驚奇隊長無懼索爾的斧錘從她臉龐劃過、黑寡婦狂練射擊，復仇者聯盟成員穿著新戰服共同擊拳，展現視死如歸氣勢。電影24日在台上映。

(中時 )