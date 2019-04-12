2019台北米其林指南甫公布，根據1111人力銀行12日公布最新調查，詢問逾千名上班族是否會因《米其林指南》的推薦，前往美食餐廳用餐，結果發現，僅16.3％的受訪者會趕熱潮嚐鮮，近六成（59.6％）上班族要等「退燒」後再去，更有24％的人完全不會因米其林推薦特地去吃。

反之，上班族更相信網路推薦美食！據1111調查，高達九成受訪者會因網路人氣推薦，專程去品嚐美食餐廳，其中，包括64％偶爾會、26.9％常常會；且為了吃到心目中的美食，上班族平均願意花53分鐘排隊，已將近1個小時。

1111調查顯示，上班族選擇美食餐廳的參考指標，在可複選的情況下，第一名就是網路人氣推薦，占比達58.9％；其次是親友推薦，占52.7％；第三是自己曾經吃過，占38.9％；至於美食家推薦，則排最後一名，僅20.7％。

調查也發現，上班族平均每月會花3,000元吃美食餐廳，以此次受訪上班族平均薪資36,084元為計，相當於平均月收入的8.3％會用在品嚐美食上；另，上班族對美食餐廳的個人單次消費價位，上限平均是927元，多數集中在501～800元。

值得一提的是，隨著宅經濟發燒，上班族吃美食的方式也開始有改變，1111調查發現，過去半年內，40.3％的上班族曾經使用熱食「外送」服務，以男性比例較高。其中，包括72.9％偶爾叫外送（頻率不固定），17.1％平均每周一次，5.4％平均每周2～3次，顯示消費者目前使用外送服務的頻率，仍相對低。

而上班族使用外送服務的主因，在可複選的情況下，包括外送平台很方便（54.9％）、天氣不好不適合出門（45.9％）及沒時間親自採買（33.3％），甚至也有人認為花小錢代勞覺得划算（30.6％）。

上述資料來自1111人力銀行，針對上班族會員進行問卷調查，調查時間自2019年3月28日至4月11日，總計回收有效樣本數1,128份。

(工商 )