以「美麗城市、幸福社區」理念推動社區公共裝置藝術理念的總太（3056）集團，為挖掘年輕藝術家，今年首度舉辦雕塑藝術徵件，參加資格為全國大專院校美術、設計相關科系所之學生，祭出首獎6萬元、入圍即2萬元；得獎者甚至有機會共同參與未來總太建案的公共藝術創作。

總太集團表示，作品不限尺寸、材質等寬裕的徵件條件，期待能為對喜愛藝術的大專院校學子提供了更多展現才華的好機會，同時，總太也期待能將社區打造成美感養成的出發點，藉由每戶家庭所在的社區之美推廣至城鄉之美，報名時間即日起至4月30日止。

根據文化部近年統計，全台的公共藝術耗資約40億元，作品多達兩千件，這些作品除反映政府機關支持藝術創作之餘，更重要在於推動全民美感教育；加上文化部推廣公共藝術獎今年將邁入第七屆，政府積極美化環境，更在文化藝術獎助條例第九條明訂「公有建築物應設置公共藝術，其價值不得少於該建築物造價百分之一」。

總太集團旗下收藏多位名家的鉅作，如楊英風大師的「水袖」作品；楊奉琛、劉柏村與張也的作品也收藏在各社區之中；其中，更有高雄美麗島站「光之穹頂」的作者水仙大師（Narcissus Quagliata）的「無限」作品。總太期望培養未來優秀藝術家，並增添藝術收藏的多元性，也藉此讓居住者感受藝術的活力與美好，讓建築美學與藝術之美融入生活之中。

總太集團表示，首屆徵件活動的參加資格為全國大專院校美術、設計相關科系所之學生（含2019年應屆畢業生），參賽者需以作品表現出心目中的「美麗城市，幸福社區」的理念，而遴選入圍的雕塑作品，除了有2萬元，更有機會在總太社區巡迴展出；同時，得獎者更能擔任藝術創作講師，有機會共同參與未來總太建案的公共藝術的創作。

(工商 )