《製琴師與他的琴人》。（翻面映畫提供）

《製琴師與他的琴人》。（翻面映畫提供）

格林威治村裡有一間小店鋪，以傳統的技術維持至今，守護著紐約的歷史和文化，吸引了眾多知名樂手影人慕名前來。這間小店就是「卡爾邁街吉他」(Carmine Street Guitars)，賣的是手工客製吉他，就連已故搖滾名人堂成員路瑞德(Lou Reed)和美國獨立電影導演吉姆賈木許(Jim Jarmusch)都是這牌吉他的收藏家。

「卡爾邁街吉他」的傳奇被拍成紀錄片《製琴師與他的琴人》。手工吉他的品牌和賣家不少，「卡爾邁街吉他」與其他店家最大的不同之處就在於創辦人瑞克凱利(Rick Kelly)獨有的在地堅持和專業的職人精神。數十年來，他走遍格林威治村內將被都更或已被拆毀的老旅館、老酒吧、老教堂，尋找被閒置丟棄的百年老建材、老傢俱作為回收木材，再經其鬼斧神工的精雕細琢之後，化身為一把又一把外型獨一無二，音色獨樹一幟的手作吉他。

紐約知名的卻爾西旅館(Chelsea Hotel)中被淘汰的老木頭，就曾被他撿來當作製作吉他木材的來源，不僅將紐約的老文化和老靈魂，一起融入所製的手工琴裡，也展現出令人肅然起敬的職人精神。巴布狄倫(Bob Dylan) 巡演吉他手查利悉士頓(Charlie Sexton)、佩蒂史密斯(Patti Smith)巡演吉他手蘭尼凱伊 (Lenny Kaye)、另類民謠天團威爾可(Wilco) 吉他手內爾斯克萊因 (Nels Cline)都是「卡爾邁街吉他」的死忠愛用者。

《製琴師與他的琴人》由《阿特曼：顛覆大玩家》導演朗曼 (Ron Mann)花上五天時間跟拍，紀錄卡爾邁街吉他店鋪中資深製琴師瑞克凱利與其得意門生辛蒂胡蕾(Cindy Hulej)慢工出細活的製琴過程以及生活態度，加上眾多「琴人」於店鋪中的談琴對話，表達對其吉他的喜愛和支持，散發出「我為琴狂」的熱情，令人為之動容。電影將於4月26日在台上映。

發行片商翻面映畫藉此片上映，專訪拍攝了北中南多位台灣製琴師，推廣台灣的手工吉他文化，詳情請上：https：／／www.facebook.com／BsideFilmTW／ 。電影預告： https：／／youtu.be／TeXZHdYUg3M ，電影預售票請洽：https：／／reurl.cc／ekxyb 。

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