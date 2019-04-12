因巴士迷途錯過時間，韓國瑜臨時取消早餐會行程，與妻子李佳芬透過手機視訊向僑胞們致意。（林宏聰攝）

僑胞們擔心引發外界不必要的聯想，用中華民國國旗將會場帝王畫像蓋住，但最後韓國瑜沒趕到，只透過視訊向僑胞們致意。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜出訪美國，當地時間12日早上原訂要與華僑早餐會，一起品嘗包子、滷肉飯，沒想到韓國瑜趕往會場途中，因道路施工繞道，巴士司機最後完全找不道路，眼看就要過了搭機轉往洛杉磯的時間，只好忍痛取消，直接在車上透過視訊與僑胞們致意，他與妻子李佳芬再三抱歉，僑胞們略顯失望，但仍隔著螢幕向韓國瑜高喊「選總統」，表達對他的支持。

華僑早餐會場地常熟餐廳，因牆上掛著康熙畫像，工作人員擔心外界亂做文章，誣指韓國瑜要力爭帝王位、罵他就是想做皇帝、還沒宣布選總統就坐總統位，於是緊急找來一面大國旗將畫像遮住，象徵民主自由的中華民國取代帝制，準備安排韓國瑜與來自波士頓、紐約、芝加哥等地的華僑在大國旗前合照留念。

不過，華僑拱他參選總統聲音依舊不斷，現場自備各式標語海報，「國家興亡，國瑜有責」、「選總統，救台灣」，中國餐館老闆的長輩、高齡98歲的陳媽媽當場宣布，只要挺韓國瑜選總統，今天早餐費用全部由她負責。

豈料，僑胞們等了許久，韓國瑜的坐車因遇上道路施工，司機繞道後找不到路，而隨後又將馬上趕往機場搭機至洛杉磯，幕僚只好決定取消這場早安會。

韓國瑜與李佳芬透過手機螢幕與僑胞們視訊，不停說抱歉，並邀請僑胞們有空到高雄，他們一定熱情款待；僑胞們雖然顯得失望，但迫於無奈也只好接受，仍高舉標語，高喊「韓國瑜選總統」。

韓國瑜與隨行立委、議員、學者、副市長葉匡時、市府幕僚搭乘的這部巴士，前一晚上在前往僑宴途中，已經迷路過1次，當時也遲到約半小時，今天更是錯過早餐會時間，令守在現場的僑胞們非常失望。

(中時 )