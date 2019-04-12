屏東三大日音樂節嗨翻屏東春夜。(林和生翻攝)

2019屏東三大日音樂節12日起在屏東縣立體育館廣場熱鬧開唱，首日主打「阿姨的少女時代」，除了播放紅極一時經典MV金曲外，特別邀請金曲天后萬芳壓軸演出，屏東縣長潘孟安更在中場客串神祕佳賓，與萬芳同台對唱「愛情限時批」，成了全場最大驚喜彩蛋。

屏東三大日音樂節連唱3天，3天都有不同主題，滿足不同世代的音樂靈魂，首日播放懷舊MV，從傍晚起就陸續有民眾帶著野餐墊、全家大小坐在草地上，到活動7點開唱前已擠得水洩不通。

而「情非得已」、「不屑紀念」、「你最珍貴」、「愛情恰恰」等一連串流行金曲，帶動現場的民眾一起嗨歌，沉浸在那些年火紅的金曲，彷彿變成戶外超大KTV。

首日壓軸萬芳不只帶來自己的神曲「新不了情」，還有「我是一片雲」、「被遺忘的時光」、「問」等鳳飛飛、蔡琴、陳淑華天后經典情歌組曲，現場聽得如痴如醉，更與潘孟安對唱「愛情限時批」，台下的觀眾驚呼連連，氣氛達到最高潮。

潘孟安表示，縣府近年在春天選擇3個好日子舉辦音樂活動，讓大家享受美好的春光時刻，創辦「三大日音樂節」，也希望未來屏東三大日音樂節能夠邀請更多的金曲歌手，與民眾一同歡唱。

主辦單位指出，屏東三大日音樂節活動皆免費入場，接下來13日「來這別繫零估帶」以搖滾音樂為主題，有小男孩樂團、Tizzy Bac、搖滾天后楊乃文；14日「文青唱歌不啪呆」邀請許書豪、蕭秉治（廷廷）、魏如萱、天生歌姬 A-Lin等重量級歌手。每日現場還送出500份環保杯袋小禮物。

(中時 )