民進黨內總統初選延期，傳出不少綠基層對此不滿。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，權力人物把賴清德封殺，會讓整個老百姓對民進黨的信任度下滑，他甚至推估民進黨的末日現象出現了！

吳子嘉推估一個很有可能發生的事情，就是民進黨這些權力人物認為幾個人，講好就可以把賴清德封殺，但是他們忘了一個很重要的事情，就是老百姓對民進黨的信任度，就是整個老百姓對民進黨的信任度下滑，這一點民進黨顧不到了，這叫做末日現象，最後一注，現在要快點把這些資源搶好，把關係保護好，然後會不會當選？最後根本不會當選。

吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》表示，民進黨這些人知道會落選，不過搶一天過一天是一天，到最後一天，1月11日以後，大家再樹倒猢猻散的各自面對，有的要被司法審判等等，所以變成很悲涼的情況。但選舉的結果完全跟大家所想像的兩回事，因為今年的選舉結果，一定有一個最簡單的檢驗標準，誰花最少的錢，才能讓誰當選。

吳子嘉還爆料說，大家搶資源同時，蔡英文整個被卡住了，不敢動，造成吃不到的英派反彈，又因很多人正在選立委，所以不敢講，不過5月22日以後就會大翻臉了。

(中時電子報)