富邦悍將在新莊主場迎戰Lamigo桃猿，雙方皆派出洋投應戰，富邦春訓受傷缺陣的羅力本季初登板，將對戰Lamigo王牌投手李茲。李茲今速球連飆，主投6局用101顆球只被敲1安、失1分，奪5次三振、2保送，收下本季首勝，獲選單場MVP。

傷癒復出的羅力在第1局就遭暴力猿打線狙擊，林立和林泓育先後兩支陽春炮為Lamigo率先得分，Lamigo單局兩轟以2比0暫時領先。而Lamigo先發李茲更是在前3局壓制富邦打線，速球連發一度飆破156公里。直到第4局才被蔣智賢敲出團隊第1支安打，該局因Lamigo一壘手梁家榮失誤及林益全的高飛犧牲打，追回第1分，富邦以2比1落後。

富邦悍將在第6局2出局，一、三壘有人的情況下更換投手，先發羅力主投6.2局，被敲8支安打包含2支陽春炮失2分，由賴鴻誠上場接替投球任務，順利解決上場代打的陳俊秀。

富邦第7局再遇亂流，先被梁家榮打出中間方向穿越安打後，投手賴鴻誠發生暴投，讓跑者進占二壘，再靠陳晨威的適時安打再追加1分。此時富邦悍將更換投手陳鴻文，雖一上場就被林立敲安，但接下來面對藍寅倫及林泓育皆讓對方吞下三振，安全下庄。

接下來Lamigo桃猿更換投手王耀霖、黃子鵬及陳禹勳皆順利完成後援任務，Lamigo本場比賽敲出14支安打，包含兩支全壘打卻只拿下3分，還好投手壓制力優異，4任投手只讓富邦打下3支安打、獲得1分，最終就以3比1擊敗富邦悍將，讓富邦苦吞4連敗，而Lamigo則是喜收3連勝。

(中時電子報)