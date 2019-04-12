酸哈佛演講形式 王丹硬扣「吹牛皮」反被打臉

民運人士王丹日前為了費正清中心是否邀訪韓國瑜一事，在臉書抒發質疑，他自稱是費正清中心合作研究員，卻沒收到中心發的演講通知；然而，隨同韓國瑜赴美的立委陳宜民美國時間12日上午忍不住回批，經過向費正清中心求證，王丹根本只是領有費正清院外訪問學者的證件，方便到哈佛大學圖書館借書而已，根本不是什麼合作研究員。

陳宜民說，韓團隊前一日演講前，向費正清中心主任宋怡明查證，對方回答，發給王丹的是院外訪問學者證件，是讓他們可以到哈佛圖書館借書、從事台灣研究之用，共發出120張，王丹是其中之一。

陳宜民透露，高市行政暨國際處處長王智立也會申請，只要有3封推薦信就能通過，就和王丹的身分一樣了，就能來費正清中心訪問，但是不支薪，也不是什麼研究員，只能到哈佛圖書館借書。

他說，這趟來美國過程中有很多紛擾，但韓國瑜團隊用他們的智慧、謙卑服務的態度在解決問題，韓展現的是風度，非常謙虛，大家也看到市府團隊都是非常謙卑，有些事情他們不方便解釋，在旁邊看在眼裡的，就來幫忙說明一下。

(中時 )