美國總統川普原本計畫提名前比薩大亨凱恩（Herman Cain）擔任聯準會（Fed）理事，但在4名共和黨參議員表態反對下，意味川普欲讓自己政治盟友進入Fed的希望也宣告破碎。

川普上周曾放出風聲，表示將推薦凱恩進入Fed，不過根據消息人士透露，凱恩尚未獲得正式提名。

在現今Fed的7名理事席位中，還有兩名空缺。川普有意提名兩位盟友入職，一位是曾在總統大選期間擔任顧問的摩爾（Stephen Moore），另一名則是凱恩。

不過在後者可能獲得提名的消息曝光後，也引來4名共和黨參議員的堅決反對，他們分別是北達科他州的柯莫（Kevin Cramer）、猶他州的羅姆（Mitt Romney）、阿拉斯加州的莫柯瓦斯基（Lisa Murkowski）與科羅拉多州的葛納（Cory Gardner）。這4人均聲稱，如果凱恩獲得提名，他們將對這項人事安排投下反對票。

凱恩對此消息拒絕評論、白宮也不願發表任何意見。

共和黨目前在參議院共有53個席次，川普提名的人選若要贏得聽證表決，在沒有任何民主黨參議員支持下，共和黨最多只能有3人跑票。但如今已有4人表態反對下，也意味即使川普正式提名凱恩擔任Fed理事，也無法通過參議院的任命聽證。

凱恩之如此不受歡迎，最主要是在他角逐2012年共和黨總統大選的黨內初選期間，因被爆出性騷擾醜聞，迫使他最後宣布放棄總統初選。

另外還有部分參議院對於凱恩激進的政治言論與看法也表達憂慮。他們認為Fed在政治上應保持中立立場、遠離黨派之爭。

參議院多數黨領袖麥康奈(Mitch McConnell)也在周四對白宮提出警告，強調不要再嘗試利用類似人選贏得任命聽證，他說川普政府在提名人選時應考慮兩件事，一是背景確認，另一項則是獲得表決同意的可能性。

(工商 )