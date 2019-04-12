李克強會波蘭總理 盼擴大經貿合作 22:422019/04/12 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國政府網顯示，中國國務院總理李克強12日會見波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）。李克強表示，希望雙方加強兩國政府間合作委員會的協調溝通，深化在經貿、農業、民航以及基礎設施建設等領域的合作。中方願擴大進口波方優質產品，歡迎波方企業來華開拓市場。 根據大陸外交部日前公布資料，李克強4月8～12日訪問歐洲，9日在布魯塞額參加第21次「中國－歐盟領導人會晤」，之後往克羅埃西亞出席第8次「中國－中東歐國家領導人會晤」，並對該國進行國是訪問。 (工商 ) #李克強 也許您會感興趣 推薦閱讀 李克強今訪歐 傳聯合聲明難產 04:102019/04/08 李克強赴陸歐峰會 聚焦帶路 04:102019/04/08 李克強今起訪歐 冀與歐盟貿易環保加強合作 10:472019/04/08 習李接踵訪歐 已22國加入帶路 04:102019/04/09 盼促消費動能 李克強：減稅會很有感 04:102019/04/09 大陸、歐盟聯合聲明：將展開5G合作 23:032019/04/09 兩岸半導體－5G帶路 李克強訪歐達陣 04:102019/04/10 李克強會晤克羅埃西亞總統 盼深化務實合作 11:212019/04/11 李克強也追劇 妙喻陸歐關係 04:092019/04/12 李克強訪克羅埃西亞 04:092019/04/12 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。