中國政府網顯示，中國國務院總理李克強12日會見波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）。李克強表示，希望雙方加強兩國政府間合作委員會的協調溝通，深化在經貿、農業、民航以及基礎設施建設等領域的合作。中方願擴大進口波方優質產品，歡迎波方企業來華開拓市場。

根據大陸外交部日前公布資料，李克強4月8～12日訪問歐洲，9日在布魯塞額參加第21次「中國－歐盟領導人會晤」，之後往克羅埃西亞出席第8次「中國－中東歐國家領導人會晤」，並對該國進行國是訪問。

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