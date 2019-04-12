孫德榮日前在台北家中招待王櫟鑫，相約下次合作專輯。（修毅提供）

孫德榮（中）是5566幕後推手，右為孫協志，左為王仁甫。（資料照）

孫德榮（右）有空就會到王仁甫經營的民宿度假。（孫德榮提供）

孫德榮曾到大陸與一群學功夫的孩子們交流及指導。（孫德榮提供）

30歲的大陸男演員王櫟鑫12年前在大陸選秀節目《快樂男聲》以歌手身分出道，被封為「海豚音王子」，3年前因陸劇《最好的我們》以暖男「路星河」一角翻紅，近期演出作品是與張藝興合拍的電視劇《黃金瞳》。他日前來台拍攝新專輯封面，由蔡依林、蕭敬騰合作過的知名攝影師鐘靈掌鏡，也抽空拜會5566幕後推手、資深經紀人孫德榮，2人一見如故。

孫德榮說，王櫟鑫是第1屆快男，當時才17歲，是入圍者中最年輕，那時他碰巧在北京工作，第一眼看到笑容燦爛的王櫟鑫就非常喜歡，他曾跟天娛公司老闆商談經紀約，但他們不願意割愛。12年後，很開心可以在台灣見面，「他最好的音域在中高音，以前的歌曲太偏向中音，沒發揮到最漂亮的聲線，我喜歡有歌聲特色的人，這樣進錄音室會是很快樂的事」。

王櫟鑫今年將推出的新專輯已完成6首，孫德榮說，下張專輯由他幫王櫟鑫操刀，「我的人生哲學是，任何事都做最壞打算，剩下來都是賺的；我癌症沒死，只想幫想幫的人，只要我喜歡的，無酬都可以，我一輩子都在成就別人，現在我只在意自己做得開不開心，做到喜歡的人，那種快樂無法形容」，他自認工作狂，但沒以前忙，所以才能當王櫟鑫的義工。

孫德榮6年前罹患膀胱癌3期，至今努力抗癌中，現在每半年要到醫院複診，由於已摘除膀胱，所以每隔1個多小時一定要排尿，不排尿就容易感染，「坐著小便才能用力把尿排空，之前不敢進殘障廁所，現在不得不進去」。他說現在不喜歡人群，頂多到王仁甫的宜蘭民宿散心，笑說：「他生意好我難過，因為他要伺候別人，生意不好我也難過，因為沒賺錢。」

他沒後代，認為將來死後，什麼人去看他不重要，最重要是現在把自己過好。他個性閒不住，近來也忙著整合兩岸電影、電視及經紀的資源，河南鄭州計畫設立演藝學校，已積極找建地，前後需2年時間，對方邀他擔任校長，他說打算把演藝結合武術培養新秀，有的可以當演員、歌手，有的可以當替身，也有人可以從事幕後，將來安排他們多元的出路。

(中時 )