57歲張姓男性員工於工作時不慎遭風機捲入，當場肢體破碎。（許哲瑗翻攝）

位在樹林區中山路三段的樹林焚化廠今晚8時許發生意外，57歲張姓男員工維修風機時，風扇因不明原因突然啟動，張男整個人被捲入風機內，當場肢體破碎，警消到場後已無生命跡象，現場已拉起封鎖線，環保局人員也到場釐清相關事發經過。

警消表示，57歲張男為外包維修商人員，當時正在執行歲休工程風罩焊補作業，進入一號爐誘引式風機進行風罩焊補時，風扇因不明原因突然啟動，張男被風扇捲入機器，當場支離破碎，警消獲報後出動共9輛救災車及救護車，從另一側進入管道間將屍塊運出。

新北市環保局發言人孫忠偉指出，樹林焚化廠有三座機組，目前其中一座正在歲修檢查，下包廠商數名工人今晚在座機組檢查時，約莫晚間7時30分左右，該歲修機組連接煙囪的「誘引抽風機」不明原因啟動，張姓員工因比較靠近抽風機，被強勁風勢捲入，經消防隊員搶救，已確定死亡。

孫忠偉表示，依照規定抽風機必須完全關閉才能進場維修，啟動原因目前仍在調查中。

(中時 )