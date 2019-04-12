議員陳秀寶確定出線了，獲得民進黨提名參選立委。（吳敏菁翻攝）

吳敏菁／彰化報導

民進黨、國民黨彰化縣立委提名都確定由現任拚連任，第一選區補選國民黨柯呈枋當選將再戰，民進黨現任議員議員陳秀寶出線和前鹿港鎮長黃振彥都登記要參選，12日民進黨提名策略小組中部負責人林佳龍居中協調，黃振彥自願退出，確定由陳秀寶出線，第一選區立委藍、綠競爭，也是美女、帥哥拚勝負。

民進黨彰化立委提名只有一選區出現兩人登記，黃振彥幾經考慮後，以大局為重，為求民進黨團結，自動退出，他強調民進黨一定要團結，如果再辦民調初選，怕造成傷痕，這次放棄，但一定會使出全力輔選，打贏最後的選戰。

陳秀寶感謝黃振彥的成全，她表示一定會全力以赴，陳秀寶連任兩屆議員，人長得秀麗，是美女議員，又問政認真，出生政治家庭，家族也長期從事運輸業，父親陳進丁曾代表中國國民黨及無黨團結聯盟任職立法委員。2011民進黨徵召他參加彰化縣第一選區立委選舉，以420票之差敗給國民黨王惠美。

彰化縣黨部主委邱建富表示，這次協調結果，彰化縣民進黨立委選將都出列。國民黨方面，第一選區柯呈枋才剛打敗黃振彥，當選第一選區的立委，再戰無異議，第三選區也只有謝衣鳳登記 ，國民黨目前除了第四選區，蕭景田、張錦昆進行協調外，第二選區國民黨將排到五月分辦理領表。登記。

(中時 )