國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家戈平納絲（Gita Gopinath）周四（11日）表示，一旦美國掀起汽車關稅的最新貿易戰，對全球經濟成長的打擊，可能遠比中美貿易衝突更大。

正在美國華府參與IMF和世銀年會的戈平納絲接受路透訪問表示，這類衝突可能衝擊更多國家的出口表現，並促使許多貿易夥伴向美國商品實施報復關稅。

戈平納絲說：「全球經濟正值復甦階段，我們憂心汽車關稅所帶來的影響，」

她認為，一旦貿易衝突蔓延至汽車產業，將會打亂全球更大範圍的製造供應鏈，「與先前中美貿易僵局相比，汽車關稅戰將使全球經濟付出更高昂的代價」。

美國總統川普以國家安全為由，揚言將對進口車和汽車零件課徵25％關稅，此舉援引1962年貿易法規定，該法是冷戰時期為保護軍事工業所設。

川普已坦承他考慮利用汽車關稅為手段，以威脅日本、歐盟等夥伴走上談判桌。除此之外，他也一再揚言墨西哥若再不改善邊界安全，擬對該國施加汽車關稅。

美商務部針對汽車進口是否對國家安全構成威脅進行調查，已向白宮呈遞研究報告。川普可參考報告裡的建議，在5月17日以前作出汽車關稅決策。倘若川普實施汽車關稅，料將打擊2019年下半經濟表現。

根據IMF預測，拜聯準會（Fed）等全球主要央行暫停升息所賜，全球經濟成長可望在今年下半展現反彈。

IMF周二（9日）發布的《世界經濟展望》報告，提及全球經濟成長加速將持續至2020年，但該機構也警告前景充滿不確定性和風險。

出生印度的哈佛大學教授戈平納絲指出，全球經濟面臨的風險包括企業與主權債不斷增加、大型新興市場承受更多壓力以及英國脫歐的混亂局面。但她表示，貿易紛爭仍是當前最大的風險。

(工商 )