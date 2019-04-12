美國聯準會（Fed）的政策聲明已經暗示，今年會停下升息腳步，而根據《華爾街日報》最新調查，受訪經濟學家甚至認為，Fed到2021年結束前都將按兵不動，利率停留原地不做任何調整。

《華爾街日報》（WSJ）4月5-9日訪調63位經濟學家後，做出上述結論。經濟學家3月接受WSJ調查時，還預測Fed今年至少升息1次。

美西銀行首席經濟學家安德森（Scott Anderson）指出：「Fed的升息循環已劃下句點，下一步就是降息。」

WSJ調查顯示，僅1％受訪者預期Fed今年將出手降息，但認為2021年前Fed會降息1次以上的，多達三分之一。

今年初全球經濟有走下坡的徵兆，加上憂心貿易戰緊張態勢升高，沖淡了利率還將走升的預期。Fed官員透過演說和聲明也一再放出風聲，他們對貨幣政策會保持耐心，意味Fed不急於再次升息。

從WSJ過去幾個月的調查來看，經濟學家逐步調升他們對美國經濟衰退風險的評估。據4月這份最新調查，受訪者預估未來12個月美國衰退的機率26％，高於3月調查的25％及去年10月調查的18％。

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