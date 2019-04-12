Lamigo桃猿對戰富邦悍將，派出洋投李茲出戰，主投6局用101顆球只被敲1安、失1分，奪5次三振、2保送，收下本季Lamigo洋投的首勝，賽後Lamigo總教練洪一中也如釋重負地說：「終於開胡了！」

富邦悍將總教練陳連宏排出先發打序中，只有胡金龍及林哲瑄2名右打者，打算以「左打部隊」攻克李茲，但可惜沒收到效果，前6局僅有蔣智賢敲出唯一1支安打。

賽後洪總笑笑地說：「李茲球速催滿快的，可能和天氣涼爽有關。Lamigo過去對戰羅力都打得不太好，能拿3分就不錯了，沒想到第1局就拿2分。」雖然今天以3比1贏球，但其實暴力猿打線共打出14支安打，洪總認為主要是缺長打火力，雖然陸續都有安打卻沒辦法串聯。

李茲也對這場的表現感到滿意，認為主要是因為控球狀況很不錯，直球有速度、滑球有起到作用、變速球也能投到想要的位置。「其實只要上場就以團隊贏球為重，不過能拿下首勝真的很開心，昨晚睡得比較好，作息也很正常，希望能一直贏下去。」

(中時電子報)