（正新橡膠創辦人羅結辭世，12日低調舉行追思會，並依「佛制」舉行公祭，隨後安奉在彰化快官羅家墓園。圖：劉朱松）

全球第九大輪胎廠正新橡膠，12日舉辦創辦人羅結辭世追思會，由曾任經濟部長的裕隆集團董事林信義，介紹創辦人生平事蹟，並由正新董事長羅才仁致謝辭。包括中央官員、地方首長、台灣區車輛工業公會、台灣橡膠暨彈性體公會、台灣自行車輸出業公會與親朋好友，共計逾1,500人前往致意。

羅結上月15日上午辭世，享壽95，包括羅結長子羅明和、次子羅才仁、長女羅銘鈴及次女羅銘釔等人，率家眷等隨侍在側。正新12日上午9時，在正新總公司旁的空地，舉行創辦人羅結辭世追思會，依「佛制」舉行公祭，由國際佛光會中華總會總會長心定和尚，率法師誦經，會場共逾1,500人到場致意，隨後安奉在彰化快官羅家墓園。不過，追思會並未開放媒體採訪。 林信義說，因正新創辦人羅結對員工重視，及對品質的堅持，所以，他開始採用正新輪胎，2000年他當經濟部長，正新也在那一年獲得「國家品質獎」，這是台灣輪胎業第一家獲得此項殊榮。尤其，正新創辦人最廣為人知的一句話，就是「遲早要做的事，不如早做」。

羅才仁致謝辭時表示，公司創辦人一輩子專注於輪胎事業，秉持著「誠實經營、品質第一」的理念，將成為正新永遠的座右銘，全體員工會共同遵守。

到場致意的政府官員，包括經濟部常務次長林全能、彰化縣長王惠美、前彰化縣長卓伯源、台水董事長魏明谷，及彰化縣議長謝典霖等人。

台灣區車輛工業公會代表，包括國瑞汽車總經理林永裕、三陽工業董事長吳清源、光陽工業執行長柯俊斌等25人。橡膠同業包括台灣橡膠暨彈性體公會理事長林清池、建大工業總裁楊銀明，及華豐橡膠總經理王嶠奇等多人。

自行車業老闆，包括台灣自行車輸出業公會理事長的美利達董事長曾崧柱、巨大機械執行劉湧昌、功學社單車公司董事長謝正寬等人。另正新的全球經銷商、供應商、協力廠商、銀行、金融業、會計師事務所、親朋好友及正新員工代表等。

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