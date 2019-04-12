台中市長盧秀燕強調，只要完全遵守集會遊行法和中華民國相關法律；台中市政府和警察局會依法保障集會和言論自由！（盧金足攝）

中國和平統一促進會13日將在台中辦「和平統一融合發展論壇」，向市警局申請集會遊行，公民團體也發起「全民抗中 誓死護台」行動，在台中火車站前表達抗議，憂心兩個立場互異團體發生衝突，民進黨議員籲撤銷核准，市長盧秀燕12日在臉書發文表示，是否准駁集會遊行，不是市長說了算，必須依集會遊行及大法官釋445號處理，「否則市長就是違法違憲」。

統促會雖因主張武統的大陸學者李毅已遭限令出境，但車隊遊行及論壇都照常舉行，引發其他公民團體抗議，抨擊中國和平統一促進會舉辦九二共識大遊行，危害台灣自由安全。

包括公投護台灣聯盟、基進黨台中黨部等多個公民團體１３日將在台中火車站集合，表達捍衛台灣的民主，這場名為「全民抗中 誓死護台」行動，強調市民將對中國的暴力打壓台灣民主生活方式，提出最強烈的抗議。

盧秀燕表示，台灣有言論跟集會遊行自由，就是台灣民主的可貴，不管什麼樣的言論，警方都會維護秩序，呼籲參加遊行的朋友都要按照集會遊行法維護秩序。

晚間盧秀燕在臉書發文，以「中華民國法律是唯一的標準」強調，遊行准駁與否，集會遊行法是台中市政府與警察局唯一審核的標準。

「台中市政府和警察局不會刻意放水；也不會故意阻撓。」盧秀燕表示，根據大法官釋憲445號：政府亦不得預審集會遊行內容。遊行過程，主辦單位應確實維護秩序安全；遊行內容也不得牴觸我國法律，否則執法單位絕不寬貸。

盧秀燕說，只要完全遵守集會遊行法和中華民國相關法律，台中市政府和警察局會依法保障集會和言論自由！

(中時 )