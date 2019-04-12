竹市近百警大掃蕩 加強查易滋事場所 23:152019/04/12 中時 莊旻靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新竹市警察局12日晚間執行大掃蕩，出動近百警力及緝毒犬，加強臨檢易滋事場所。（莊旻靜攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市警察局12日晚間執行大掃蕩，由局長鄧學鑫召開「防制街頭暴力執法作為專案會議」．召集轄區警力，針對KTV等易滋事場所加強臨檢，以延續行政院長蘇貞昌「「拚治安」的政策。 鄧學鑫12日晚間親自主持，新竹市警局出動近百警力，由財政部關務署調派3組緝毒犬支援，前往KTV等場所臨檢，以防民眾攜帶違禁品、茲事鬥毆。警方指出，即日起將展現強勢作為，若發生街頭鬥毆等事件，也將出動快打部隊，強化治安，另將透過重點式、密集式大掃蕩，加強執法強度。 (中時 ) #場所 #治安 #鬥毆 #街頭 #臨檢 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》大甲媽起駕夜 毆鬥等推擠衝突頻傳 18:222019/04/08 夜店想回歸 盧秀燕：業者要負責任 17:572019/04/09 侯友宜汐止視察公園預定地 地方盼打造多元休憩場所 18:312019/04/09 影》遏止遶境鬥毆 警與宮廟簽公約 19:182019/04/09 防制街頭暴力 新莊分局召開防制聚眾鬥毆座談會 19:472019/04/09 社子島鬥毆 北市議員陳重文2友人受傷送醫 18:162019/04/10 影》廟會鬥毆亂象多 網：暴戾滋養惡靈 00:152019/04/11 台中市市警察局新、卸任分局長及大隊長布達 11:502019/04/12 影》西門酒吧鬥毆 老闆大戰前員工 16:472019/04/12 影》安居違法零容忍 新北強制拆除無照涉毒旅館 17:072019/04/12 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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