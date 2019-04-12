新竹市警察局12日晚間執行大掃蕩，由局長鄧學鑫召開「防制街頭暴力執法作為專案會議」．召集轄區警力，針對KTV等易滋事場所加強臨檢，以延續行政院長蘇貞昌「「拚治安」的政策。

鄧學鑫12日晚間親自主持，新竹市警局出動近百警力，由財政部關務署調派3組緝毒犬支援，前往KTV等場所臨檢，以防民眾攜帶違禁品、茲事鬥毆。警方指出，即日起將展現強勢作為，若發生街頭鬥毆等事件，也將出動快打部隊，強化治安，另將透過重點式、密集式大掃蕩，加強執法強度。

(中時 )