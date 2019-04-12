中國和平統一促進會13日將在台中舉辦「和平統一融合發展論壇」，向市警察局申請集會遊行。（盧金足翻攝）

繼中國和平統一促進會13日在台中的遊行活動申請獲准，台中市政府警察局12日也核准另一件由部分民間團體提出的「413護台抗中！反制統促大遊行」活動，警察局表示，一切依規處理遊行申請案，民主社會包容不同理念與聲音，但不允許違法情事發生，警察局將持續與雙方溝通，嚴密勤務部署，防範違法脫序狀況發生。

警察局表示，按照「413護台抗中！反制統促大遊行」申請內容，包括台中好市民文化行動、公投護台灣聯盟、908台灣國、黑色島國青年、全面罷免、基進黨台中黨部、好民文化行動協會、時代力量台中黨部等近10個公民團體約300餘人，以及市議員黃守達、林祈鋒等，將於市府廣場及台中火車站舊站前廣場號召民眾反制抗議，警察局已協助依法完成申請集會遊行申請。

警察局強調，除日前核准統一促進會的遊行申請，今也核准部分民間團體提出的「413護台抗中！反制統促大遊行」，這代表市府捍衛人民言論自由及集會遊行自由的民主價值，只要合於規定，不論何種政治主張都會尊重。

市警局呼籲活動單位一定要自律，警方會維持秩序，台中是一個維護多元價值、民主自由且安全無慮的環境。警察局呼籲雙方陣營自我約束、務必保持理性，包容不同理念與聲音，不容許有任何違法情事發生。

(中時 )