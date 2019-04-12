粉絲收藏。(讀者提供)

粉絲收藏。(翻攝臉書)

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李玟(CoCo)睽違9年將在6月21日再度攻蛋開唱，門票尚未開賣先轟動，除了已有黃牛自己開放「預購」，也有粉絲敲碗要求加場，但主辦單位表示，CoCo今年巡迴行程已定，且因為場地因素，沒有加場計畫，但希望有機會唱回高雄。

CoCo相當念舊，一直將過去與歌迷的合照及信件、剪報都留下，也常常拿出來回味，擔心歌迷忘了她。她當年在香港在歌唱比賽選唱惠妮休斯頓的〈Run To You〉嶄露頭角，從一開始只有兩三位歌迷直到現在天后地位，這些人仍不離不棄，也持續保持聯絡，讓她很感動，她笑說：「有位歌迷是從L.A. Boyz的粉絲『變心』支持我。」

CoCo的鐵粉守護她至今幾乎都是20年起跳，有人曾在CoCo錄製節目時騎車追偶像，沒想到跟錯人，下車的竟是康康和Nono，當場腿軟；還有一名粉絲為了看她演唱會一路從中午頂著大太陽排隊到晚上，更曾向店家要CoCo的人形立牌收藏。

粉絲表示，當年華語樂壇很少有人唱腔那麼美式，「尤其是進軍美國樂壇更是震撼了我，原來華人也可以打入美國樂壇，激勵自己只要努力就能像她一樣美夢成真。」不過CoCo曾銷聲匿跡一段時間，粉絲們異口同聲表示她的音樂一直都在，因此從沒想過放棄她，且CoCo都會主動關心大家，即使久久相聚，「那種熟悉感是無可取代的！」門票明天中午12點於KKTIX及全家便利商店開賣。

(中時 )