張庭瑚和王淨劇中飾演情侶。（資料照）

張庭瑚和王淨飾演情侶。（資料照）

兩人有親密吻戲。（資料照）

21歲的新生代演員王淨在電影《鬥魚》、公視劇《你的孩子不是你的孩子：茉莉的最後一天》表現亮眼，近來有台視、東森電視劇《愛情白皮書》等作品，感情也受矚目。去年她和大6歲的《鬥魚》男一林柏叡假戲真做，但短命戀匆匆畫下句點，日前她說分手是聚少離多，12日有爆料指出，分手導火線是王淨拍《白皮書》和男主角張庭瑚有大量親熱戲，引來林柏叡醋勁大發。

據知，《白皮書》劇組有工作人員是林柏叡朋友，拍攝期間自然對當時還是女友的王淨，每天拍戲內容掌握得一清二楚，林看到王淨班表上和張庭瑚有親密戲，多次想到現場探班，但都被朋友阻止。外傳林柏叡有次拿著王淨的手機打給張庭瑚，示意要張「拿捏分寸」，王淨事後還向張道歉，林柏叡的緊迫盯人惹得王淨不高興，小兩口爭吵不斷，釀情變導火線。

王淨去年無懼外界對林柏叡未婚生女的負面觀感，曾在社群網站發合照高調認愛。今被問爆料內容，王淨回應說：「對這件事我不清楚，也沒聽說過。和男生分開沒有任何外力介入，我們是和平分手，彼此希望有更多時間可以衝刺事業。我們依然會認真工作，不會為無謂小道消息做任何多餘回應，謝謝大家的關心」。張庭瑚對接到林柏叡電話的傳聞則說「沒有」，他因酒駕新聞沉寂一段時間後，明（13日）將首次為戲出席見面會，勢必成為外界焦點。

(中時 )