把環境、社會和公司治理（environment, society, governance, ESG）三大構面納為評估企業的永續作為，標準普爾全球評級今（12）日在全世界推出「S&P ESG Evaluation」，不讓今年1月先跑的惠譽ESG發行人評等，專美於前。

標普可持續金融董事總經理兼負責人Michael Wilkins表示，ESG評估是一個新的基準，提供橫跨部門交叉檢視，可視為對企業未來成功運營能力的相對分析，以便於了解企業是否對於未來風險和機會，做好迎接／迎戰的準備。

標普指出，透過ESG要素來分析利害關係人的彼此影響，以及對財務可能帶來的重大牽動，「這與企業信用評等不同，ESG評估是對企業ESG績效的前瞻觀點、定位和驅策力的評估，由標普分析師團隊和公司方一起進行檢視。」

適用標普ESG評估模型的產業，首波以基礎設施、特定公共財政部門，如公共運輸和電力公司，以及有監管考量的單位，如銀行、資產管理業者。標普將會在接下來的幾個月主動向社會住宅、學校、公衛體系引介導入。

(工商 )