宏匯集團位於新莊中央路上的宏匯廣場，3月29日舉行上樑儀式，預計明年3月營運。這是雙子星決標後，藍天電腦暨宏匯集團董事長許崑泰第1場正式公開對外活動，許崑泰穿著深藍休閒外套、工地鞋，一派輕鬆與會。記者問起雙子星卡關問題，他先是說了3個「等、等、等！」強調藍天是第2順位，還說自己沒有中資疑慮，「雙子星由我來做最恰當，也會做得很好，而且有16家銀行願意參加聯貸案，表示銀行都很支持我！」

原訂3月14日，香港商南海開發應與北市府簽約雙子星案，因中資疑慮，目前還在投審會審查；為此，北市府拍板延期至4月底，面對中央牛步，台北市長柯文哲3度開嗆「經濟部長出來講話」，也因政府一延再延，讓許崑泰心存「期待」。

許崑泰說，明年宏匯集團投資總額超過150億元的雙北市三大BOT案，都會陸續完工、開幕，「至於後續投資台灣的步伐，端看雙子星是否能拿下」，若能，就全心全意做好600億元大案；若不能，再思考找尋其他標的，但仍以人口、經濟較繁榮的雙北為主，不會去高雄。顯然，雙子星仍在許崑泰的版圖計畫內，至今還沒有放棄。

(中時電子報)