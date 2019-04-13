臺銀備抵呆帳提列2018年較前年增加4.6倍

近來大同集團財務危機連環爆，二度主辦其聯貸案的臺銀成最大苦主。據統計，臺銀對大同集團的債權超過80億元，光是即將下市的華映與綠能2間公司，就占約38％。

備抵呆帳數字前後不一

被質疑為預算達標拉低獲利

一波未平，一波又起。3月30日，臺灣金控獨立董事陳錦稷在個人臉書上公開質疑：臺銀的備抵呆帳數字，竟從2017年的16億元大幅度跳升至去年的73億元，管理層不僅解釋不清，甚至想透過董事會強行通過財報。

所謂備抵呆帳，就是銀行在面對放款時，評估可能拿不回來的款項，而提列對應的呆帳金額。對銀行來說，備呆提得多，當年度獲利會減少，但若呆帳真的發生，就能用該筆金額直接回沖。

以往，銀行提列備呆採「最低限度」制，去年首度導入國際會計準則九號公報（IFRS9）後，須取金額「高」者計算，因此，各銀行提列金額都比過去高，像土地銀行，備呆就從近6億元增加至34億元。

這次讓陳錦稷最反彈的，不是臺銀提出更高的備呆數字，而是臺銀總經理邱月琴呈報的數字前後不一，原稱含華映授信餘額22億元在內，共提列73億元。但調查後發現，該筆22億元並未包含在內。甚至，1名臺銀前高層直言，臺銀內部為了「湊」出73億元數字，還想找其他客戶授信案件充數，「拿好客戶來湊，很危險，做法也不對啦！經營團隊弄了1禮拜也講不清楚！」

臺銀雖非上市櫃公司，但它屬於政府百分之百持有的銀行，按理來說，全民都是臺銀的股東。儘管它背負政策使命，與民營銀行追求獲利的表現無法相比，但若與公股比較，做為經營績效指標的資產報酬率（ROA），臺銀近5年幾乎持平，在八大公股敬陪末座。

這次，臺銀一舉將備抵呆帳覆蓋率拉高至715％。備抵呆帳覆蓋率的算法是，用備呆金額除以逾期放款餘額，數字越高，代表承受呆帳的能力越強，今年前2月，全體國銀的平均為553％。

陳錦稷會質疑臺銀財務數字操作並非沒道理。曾任公股行庫獨董的政大金融系兼任教授朱浩民就指出，泛公股行庫每年都有預算目標，一旦達標，就可領到績效獎金。通常在盈餘狀況佳的時候，即便沒有預期呆帳發生，也會額外提列備呆金額，避免隔年度預算被拉得太高，反而達標不易。

中華獨立董事協會副理事長、實踐大學財金系講座教授沈中華強調，長遠來看，提列呆帳，雖然是提升資產品質，對債權人（編按：指銀行客戶、買銀行發行債券者）有所保障，但若從一般公司來看，就會減損當年度獲利，財報也無法允當表達公司經營能力，「就是欺騙股東！你怎麼知道股東同意（經理人）挪移呢？」

總稽核2年換5人

被質疑人事更換太頻繁

3年前，臺銀董事長呂桔誠執掌兵符後，臺銀經營階層，僅去年8月因前任總經理魏江霖屆齡退休，而由最資深的副總經理邱月琴內升為總經理，整體而言變動不大。唯獨管理內控的總稽核人選，從2017年5月到2019年3月，短短2年內，連同金控、銀行在內，總稽核就換了5個人次，更換速度之頻繁，也讓陳錦稷提出警示。

獨董陳錦稷自2016年8月31日起就擔任臺灣金控的獨董，他是總統蔡英文英國倫敦政經學院的學弟，也是重要財經幕僚。過去2年，他對臺銀的財報都沒有異議，今年卻緊咬不放。

類似的案例，也發生在2016年8月中。時任富邦金獨董的他，就在董事會上放炮，抨擊負責旅館業務的富邦旅館管理顧問公司，明明是富邦蔡家的私人公司，興建飯店的土地卻從富邦人壽取得，「擺明吃豆腐，」陳錦稷說，強調若要拿人壽土地蓋旅館，也應照程序標租，不能損及股東利益。

當時，富邦對此事澄清是有誤會，但臺銀對這次獨董的質疑，只表示：「已虛心檢討改進。」面對商周詢問提列方式與過去差異為何，是否逐案檢討等問題，都未回應。

2年前，永豐金內部有吹哨者出來揭弊，此次則是銀行界首度由獨董針對公司經營層發難。臺銀目前看來雖不是重大弊案，但獨董用最高規格去檢視，並無不妥，起碼他的糾舉，讓大家看到，面對監督，臺銀管理層竟是以這樣的態度面對。台灣最大的銀行，螺絲真的鬆了！

※本文刊登於《商業周刊》1639期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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(中時電子報)