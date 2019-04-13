面對黃蜂直到本季例行賽最後1天才告無緣季後賽的無奈結局，黃蜂明星主控肯巴沃克12日在季末記者會上表示，期望自己能有機會爭搶總冠軍，充分暗示自己今年夏天不想續留黃蜂的立場，看來黃蜂老闆喬丹要傷腦筋怎樣留人了。

「我現在對於未來雖然沒什麼想法，老實講，我也不知道應該做怎樣的期待，我想可能會有很多情緒上的波動吧，」肯巴沃克表示，「很顯然我想待在具有競爭力的球隊，能去打季後賽的球隊，我想這個因素將對我的未來帶來影響。」

2011年第9順位加入黃蜂的肯巴沃克，幾乎年年數據都在成長，本季場均25.6分、5.9籃板及4.4助攻表現堪稱生涯最佳，也早已成為黃蜂一哥，儘管黃蜂高層早已放話今年夏天要用頂薪留他，卻害他陷入更加尷尬的取捨窘境。

因為原本薪資空間就很有限的黃蜂，如果用頂薪留住肯巴沃克，根本沒法繼續找來好手補強，也讓黃蜂繼續陷入不上不下狀態，與其造成自己跟黃蜂之間的兩難困境，還不如走人另尋發展，「我想爭冠！我想贏球！」沃克無奈表示。

黃蜂如今不僅肯巴沃克喊走，就連還有1年合約的「法國小跑車」帕克，12日也透露自己下個球季是否再戰的機率只有5成，「我不想替一支重建中的球隊打球，我想為了一支至少能打季後賽的球隊效力。」看來帕克也想走了。

(中時電子報)