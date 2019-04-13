女王與凱特造訪倫敦大學國王學院

雖然中間隔著公公查爾斯王儲，37歲的劍橋公爵夫人凱特要當皇后，可能還得等上幾十年，但在英國女王伊莉莎白二世親自指導下，準備工作已經展開。

據英國《快報》（Express）和《哈囉！》（Hello！）雜誌12日報導，凱特最近出席的一連串活動，都是在為這打基礎。

王室專家蓉恩（Rebecca Long）說，這幾年來，凱特逐步接受新任務，等到真正登上后座時，就會水到渠成。而她3月19日單獨陪同女王造訪倫敦大學國王學院（King's College London），為重新整修的布希大樓（Bush House）舉行揭幕儀式，就是在見習。

由於威廉王子與凱特人氣高，廣受民眾愛戴，92歲的女王對他們寄予厚望，尤其是凱特，她更是決心帶在身邊，親自指導種種應對進退的禮節。

女王指導 凱特向皇后之路邁進

《我們週刊》（Us Weekly）引述圈內人的話說，女王為了幫心愛的孫媳婦做好準備，將加緊給她一對一的訓練和指導。

一名消息人士透露，她們今後會更常在一起，花時間討論王室生活，還有未來王室的走向。

另一方面，威廉王子也在為接棒做準備。據記錄英國王室成員1天活動的《宫廷公报》(the Court Circular)說，他1月已參加兩次有關公爵領地的高層祕密會議。

此外，據《每日星報》（Daily Star）報導，他正準備接收父親查爾斯價值10億英鎊（約403.7億台幣）的康瓦爾公爵領地（Duchy of Cornwall）。由於查爾斯正逐步朝王座邁進，威廉也在準備接手王儲的相關職責。

(中時電子報)