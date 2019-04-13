女王與凱特造訪倫敦大學國王學院

雖然中間隔著公公查爾斯王儲，37歲的劍橋公爵夫人凱特要當皇后，可能還得等上幾十年，但在英國女王伊莉莎白二世親自指導下，準備工作已經展開。

據英國《快報》（Express）和《哈囉！》（Hello！）雜誌12日報導，凱特最近出席的一連串活動，都是在為這打基礎。

王室專家蓉恩（Rebecca Long）說，這幾年來，凱特逐步接受新任務，等到真正登上后座時，就會水到渠成。而她3月19日單獨陪同女王造訪倫敦大學國王學院（King's College London），為重新整修的布希大樓（Bush House）舉行揭幕儀式，就是在見習。

由於威廉王子與凱特人氣高，廣受民眾愛戴，92歲的女王對他們寄予厚望，尤其是凱特，她更是決心帶在身邊，親自指導種種應對進退的禮節。

女王指導 凱特向皇后之路邁進

《我們週刊》（Us Weekly）引述圈內人的話說，女王為了幫心愛的孫媳婦做好準備，將加緊給她一對一的訓練和指導。

一名消息人士透露，她們今後會更常在一起，花時間討論王室生活，還有未來王室的走向。

另一方面，威廉王子也在為接棒做準備。據記錄英國王室成員1天活動的《宫廷公报》(the Court Circular)說，他1月已參加兩次有關公爵領地的高層祕密會議。

此外，據《每日星報》（Daily Star）報導，他正準備接收父親查爾斯價值10億英鎊（約403.7億台幣）的康瓦爾公爵領地（Duchy of Cornwall）。由於查爾斯正逐步朝王座邁進，威廉也在準備接手王儲的相關職責。

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文章來源：How Duchess Kate Is Preparing to Become the Future Queen
文章來源：Kate 'taking on NEW responsibilities' as Duchess prepares for future as QUEEN
文章來源：The Duchess of Cambridge is in training to become the future Queen consort

(中時電子報)

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