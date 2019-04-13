台北一名張姓男子亂打電話給一名陌生女子聊天搭訕，卻被女方誤認為他是自己住北部的男友，不僅大聊心事，還玩起了「矇眼遊戲」，女子因為以為張就是男友，於是答應脫光戴著眼罩等待他的到來，被白白佔了便宜，不過事後檢方確認為，男子的「詐術性交」的受害者是未婚狀態，因此不起訴他。

2017年7月，張姓男子用隨機撥電話的方式找到這名女子並談得相當熱絡，男子發現原來她把他誤認成住北部的男友，張男於是時常打電話與其聊天，直到有天張男說自己工作壓力大，想來點刺激的遊戲，他要求女子脫光光戴上眼罩，在南部的住家等他，還威脅說如果不能全程戴眼罩，就不去找她。女子答應便乖乖全身一絲不掛、戴著眼罩，躺在床上等「男友」，後來張果真順利完事，事後拍拍屁股走人。

一周後張又要求女子再矇眼一次，不過這次女子還沒戴好眼罩，就看到張潛到房間，女子這時才驚覺被騙。她當場拿電話打給正牌男友，同時以死逼相逼，不讓張男離開。正牌男友楊得知後馬上衝到現場，當場把張打得遍體鱗傷直到警方到場，才將張送醫治療。

不過事後女子告張性侵，但檢方卻認為張男雖假冒男友，欺騙女子佔他便宜，但沒有脅迫或違反女子的意願進行性交，並不構成強制性交罪，而女子與男友沒有婚姻關係，發生性行為時女子非已婚狀態，也沒把對方當成「配偶」，因此也不構成「詐術性交」不起訴張男。

東森新聞報導，台北地方法院針對楊男毆打張男部分，去年底判楊男依傷害罪拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。民事部分，張男要求楊男賠償工作損失、交通費、醫療費、名譽損失等，共85萬8000元，不過法官認為張沒有提出任何支出證明，無從認定是否確實受有損害及金額，或有無因果關係，今判楊男免賠。

(中時電子報)